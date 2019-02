John Mayer brak Grammy in tweeën voor Alicia Keys

Alicia, die de uitreiking zondag presenteerde, vertelde het verhaal zondag op het podium van de Grammy Awards. „Ik wil een klein verhaal met jullie delen. Ik heb zelf vijftien Grammy’s gewonnen, waar ik superblij mee ben. In 2004 droomde ik er echter van om de prijs voor beste liedje te winnen met If I Ain’t Got You. Toen mijn held Stevie Wonder de envelop opende, voelde ik dat hij mijn naam zou noemen. Mijn naam.”

De award ging echter naar Daughters van Mayer. „Ik kreeg hem niet maar geen zorgen, het is al goed. Dit verhaal kent namelijk een goed einde. John zei: ’ik ben het ermee eens Alicia. Deze prijs had van jou moeten zijn’. En hij brak letterlijk de Grammy in tweeën en schreef If I Ain’t Got You en mijn naam op een helft en gaf het aan mij.”

Alicia had haar helft zondag mee het podium op en liet het zien toen John met de andere helft op kwam dagen. „Dit moet het coolste co-ouderschap in de geschiedenis van de showbizz zijn”, zei de zanger. En voor één avond brachten de twee de helften weer bij elkaar.

De prijs voor beste liedje van het jaar ging dit keer naar Childish Gambino’s This Is America.