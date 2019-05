Afwezige Ariana Grande trekt galajurk toch aan

Ariana kwam niet naar de show omdat ze eerder deze week ruzie had gekregen met de producenten over de invulling van een optreden die ze zou geven. De 25-jarige ster had haar jurk echter al in huis en vond het blijkbaar zonde om die in de kast te laten hangen.

Bekijk ook: Ariana Grande neemt eerste Grammy niet in ontvangst

„Wanneer Zac Posen een jurk op maat maakt, maakt het niet uit of je zingt of niet”, schrijft Ariana bij een van de foto’s waarop ze op de grond ligt in haar ’prinsessenjurk’. Ook ontwerper Zac Posen is bijzonder blij met zijn creatie. „Het was mij een genoegen om de jurk te maken en je ziet er absoluut prachtig uit.”

Voor Ariana werd het sowieso een gedenkwaardige avond. Ze won ondanks haar afwezigheid haar eerste Grammy. De zangeres viel in de prijzen met haar plaat Sweetener in de categorie beste popalbum.