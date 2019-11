Barney in midlifecrisis?

Voor het programma Rooijakkers Over De Vloer, bracht Art Rooijakkers een bezoek aan de Haagse darter. De twee bespreken onder meer de veranderingen in het leven van Raymond, die benadrukt absoluut geen keukenprins te zijn en iedere dag zijn eten bestelt.

Ondanks dat is hij in totaal 35 kilo afgevallen, mede door een koolhydraatarm dieet en door meer te bewegen. De darter heeft bovendien zijn haar en gebit flink onder handen laten nemen en heeft het liefdesgeluk gevonden bij een veel jongere vrouw. „Ik kijk hier naar een man in een midlifecrisis”, concludeert Art lachend, waarop Raymond reageert: „Ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Ik ben 52, en wil niet opscheppen, maar ik denk dat ik er wel beter uitzie, nu.”

Vonk

De RTL-presentator gaat ook langs bij Raymonds vriendin Julia, die hem vertelt hoe de twee elkaar hebben ontmoet. „We waren op een evenement in Southampton. We raakten aan de praat en eigenlijk was er direct al sprake van een ’vonk’. Eerlijk gezegd verraste mij dat enorm.”

Art vraagt de Londense vervolgens naar het moment dat de foto van Raymond en haar, zoenend in een hotel, viraal ging. „Dat was overweldigend. Ik had de media-aandacht absoluut niet zien aankomen. Het voelde nogal als een shock.”

Rooijakkers Over De Vloer is woensdagavond om 21.30 uur te zien bij RTL 4.