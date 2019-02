Humberto’s VTBL weet niet te boeien

Waar Humberto’s VTBL nog aftrapte met maar liefst 265.000 kijkers, blijft daar vier weken later nog minder dan de helft van over. Het moet een harde klap zijn voor de presentator die ruim een half jaar geleden afscheid moest nemen van het eveneens slecht bekeken RTL Late Night. Tan liet eerder nog weten dat hij „met 300.000 tot 400.000 kijkers al heel tevreden zou zijn.” Zoveel geïnteresseerden wist hij echter nooit te trekken. Sterker nog, na een kleine toename in de tweede week, is het aantal kijkers sindsdien drastisch gedaald.

VTBL begon met een marktaandeel van 4 procent, maar is inmiddels met zijn 107.000 kijkers gezakt naar een magere 1,5 procent. De optimist zou kunnen stellen dat de grote daling in cijfers van zondag te wijten is aan de terugkeer van De Luizenmoeder, waar bijna vier miljoen mensen voor inschakelden. Die vlieger gaat echter niet op gezien Heel Holland Bakt vorige week ook zo’n vier miljoen kijkers trok en de weken daarvoor ook zeer populair was. Daar komt bij dat Weet ik Veel, dat op dezelfde tijd op RTL 4 wordt uitgezonden, wel stabiel blijft.