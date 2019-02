Richard Gere (69) opnieuw vader geworden

Het Spaanse tijdschrift Hola! meldt dat het kleine ventje in New York is geboren. Het is nog niet bekend hoe het mannetje heet en hoeveel hij weegt.

De 69-jarige acteur, die eerder getrouwd was met Cindy Crawford, heeft al een 19-jarige zoon uit zijn tweede huwelijk met Carey Lowell. Alejandra is al moeder van een zoontje van vijf. Gere en Silva maakten in september bekend hun eerste kindje samen te verwachten.

De twee leerden elkaar in 2014 kennen, vier jaar later gaven zij elkaar het jawoord.