Johnny de Mol heeft plannen met zijn moeder

Willeke vertelde dat ze het het komende jaar iets rustiger aan wil doen. „Aan stoppen denk ik nog niet, nee, maar ik ga wel wat minder doen het aankomende jaar. Dan hoop ik naar de 75 te gaan”, aldus de 74-jarige zangeres.

„Mijn zoon Johnny heeft wel een aantal plannen die we gaan doen. Ik laat het allemaal maar aan hem over en zijn manager. Dan ben ik in goede handen.”

Eerder wist Privé al te melden dat Johnny druk bezig is met het voorbereiden van een theatertour voor zijn moeder. „Ik bemoei me er een beetje mee. Want kijk, Willeke moet gewoon het podium op en mensen blij maken. Alle zakelijke beslommeringen neem ik nu op me”, heeft Johnny daarover eens verteld bij RTL Late Night.

Maandagavond staat Willeke op de planken in het Circustheater in Scheveningen. Daar brengt ze een ode aan haar vader en zingt ze haar mooiste liedjes.