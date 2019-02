Peter van der Vorst tv-baas RTL

In een reactie op zijn aanstelling zegt Van der Vorst: „Het is een enorme eer én uitdaging om in deze turbulente mediatijden inhoudelijk verantwoordelijk te zijn voor alle zenders en onlineplatformen. Ik geloof dat we samen nog beter kunnen inspelen op de behoeftes van de Nederlandse kijker.”

Van der Vorst, die al 25 jaar voor RTL werkt, heeft naast zijn presentatiewerk een eigen productiebedrijf opgericht, Vorst Media, wat hij in 2015 verkocht aan Talpa Media. Hij richtte dat in 2009 op en heeft afgelopen jaren diverse programma’s ontwikkeld, onder meer Van der Vorst Ziet Sterren.

Van der Vorst neemt een deel van de werkzaamheden van Erland Galjaard over. Die stopte vorig jaar na 21 jaar bij RTL. Hij was er sinds 2007 programmadirecteur. Per 1 februari is Galjaard in dienst bij Talpa als strategisch adviseur.

De aanvaarding van zijn nieuwe functie betekent voor Van der Vorst dat hij in de loop van dit jaar stapsgewijs gaat stoppen als presentator. Vanaf 1 januari volgend jaar gaat hij fulltime aan de slag in zijn nieuwe functie en stopt hij als presentator en producent.

Tot die tijd blijft hij in 2019 bij RTL 4 te zien als presentator van Van der Vorst Ziet Sterren, Married at First Sight en Verslaafd. Ook blijft hij de rest van dit jaar verbonden aan RTL Boulevard, waaraan hij al sinds de start in 2001 zijn bijdrage levert.