Aart Staartjes 'niet fit genoeg' voor theaterrol

Waar de 80-jarige Staartjes precies mee kampt, is niet bekend. Volgens de producent maakt de acteur ’het goed’, maar is hij ’niet fit genoeg’. Eind 2017 kreeg Staartjes een beroerte.

De rol van Staartjes wordt overgenomen door Jules Croiset. De repetities met zijn tegenspeler Victor Reinier zijn intussen in volle gang. Enkele van de eerste try-outs zullen verplaatst worden naar een later moment in het theaterseizoen.

Een goed mens is geschreven door toneel- en liedjesschrijver Flip Broekman, die vorige maand overleed. De thrillerkomedie is zijn laatste stuk.