AVROTROS ’blij en beduusd’ over De Luizenmoeder

„We hadden het wel gehoopt, maar zeker niet verwacht. We zijn benieuwd naar de cijfers van het uitgesteld kijken”, zei een woordvoerster. Volgens haar is er nog geen taart gegeten. Ook actrice Ilse Warringa, die in de serie een van de hoofdrollen speelt speelt als juf Ank, was ’heel blij dat zoveel mensen weer de moeite hebben genomen om te kijken’.

Stichting KijkOnderzoek (SKO) sluit zeker niet uit dat uiteindelijk vijf miljoen mensen de eerste aflevering van De Luizenmoeder zullen zien. De stichting verwacht dat zeker nog honderdduizenden mensen de show uitgesteld (on demand) kijken.

Komend weekend worden de cijfers van het uitgesteld kijken bekend. KijkOnderzoek meet dat tot een week na eerste uitzending. „Met dit ongewoon hoge kijkcijfer had de serie vorig jaar in de top-3 van meest bekeken programma’s van het jaar gestaan”, zegt een woordvoerder van SKO.

Het record van De Luizenmoeder van vorig jaar staat op 4,7 miljoen kijkers voor lineair en uitgesteld kijken bij elkaar opgeteld. Het record voor lineair kijken vorig seizoen stond op 3,5 miljoen.