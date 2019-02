Hugh Jackman: nog een prijs voor magisch kwartet

Slechts vijftien mensen wisten tot nu toe een Emmy, Grammy, Oscar en een Tony Award (samen EGOT) te winnen. De laatsten die toetraden tot het gezelschap waren John Legend, Andrew Lloyd Webber en Tim Rice, die vorig jaar na de winst van een Emmy hun kwartet compleet hadden.

Hugh sleepte in 2004 een Tony in de wacht met zijn vertolking van singer-songwriter Peter Allen in de musical The Boy from Oz. Een jaar later kreeg hij een Emmy voor zijn presentatie van de Tony Awards, wat achteraf een sterk staaltje EGOT-crossover te noemen is.

De Oscar is het enige wat nu nog ontbreekt op zijn palmares. Jackman was er in 2013 al wel een keer dichtbij toen hij was genomineerd in de categorie beste acteur voor zijn rol in Les Misérables. Hij moest echter toekijken hoe Daniel Day-Lewis met de prijs aan de haal ging.