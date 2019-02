Fergie strijdt tegen online-agressie

Volgens Ferguson „is een groot deel van de sociale media verworden tot een riool.” De ex-echtgenote van de Britse prins Andrew roept technologiebedrijven op om „harder op te treden tegen online misbruik, in plaats van de schouders op te halen.”

In de brief schrijft ze ook: „Ik ben op Twitter en Instagram, en ik ben dankbaar voor het feit dat ze me in staat stellen om direct te communiceren met mensen die geïnteresseerd zijn, mijn goede doelen te promoten en mensen mijn eigen woorden te laten lezen in plaats van die van iemand anders. Maar de waarheid is dat deze sites me ook afschrikken.”

Comments

Ze vervolgt: „Ik ga bijna nooit ’onder de streep’ op sociale media of nieuwswebsites en lees de commentaren van mensen niet. Neem een kijkje op zo’n website, en je zult buitengewoon beledigende commentaren zien die niet alleen gericht zijn op publieke figuren, maar ook op andere internetgebruikers. Zelfs de meest verschrikkelijke vormen van seksisme, racisme en homofobie zijn aan de orde van de dag.”

„Vooral vrouwen worden voortdurend tegen elkaar opgezet en met elkaar vergeleken op een manier die me doet denken aan hoe mensen Diana en mij de hele tijd probeerden af te schilderen als rivalen, iets wat geen van ons ooit echt heeft gevoeld”, schrijft Sarah.

Ferguson zei over dat laatste dat de zogenaamde rivaliteit tussen haar en prinses Diana „in het echt helemaal niet heeft bestaan, maar toch vooral iets was dat werd opgeblazen in de media.”