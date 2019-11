Hoe Céline’s klassiekers haar leven kenmerken

Céline Dion Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze heeft talloze hits gescoord en ook nu staat zangeres Céline Dion (51) met haar nieuwe album op nummer één in de Amerikaanse Billboard 200. Ondanks haar succesvolle carrière heeft de zangeres in haar leven ook een hoop tragische periodes gekend. Zo verloor ze haar broer én de liefde van haar leven aan kanker. Céline’s emotionele klassiekers sluiten dan ook naadloos aan bij alle hoogte- en dieptepunten die ze in haar leven heeft gekend.