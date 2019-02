Ⓒ Hollandse Hoogte

Het zevende seizoen van de politieke spionageserie Homeland is naar verwachting ook het een-na-laatste. Maar het goede nieuws is dat de makers de spanning er nog steeds weten in te houden, al waren de reacties op de zesde reeks op z’n zachtst gezegd uiteenlopend, van ’beste uit de reeks’ tot ’ontluisterend’.