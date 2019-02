Tame Impala en Twenty One Pilots op Pukkelpop

Tame Impala beklimt zaterdag 17 augustus het podium. Het is de derde keer dat de Australische indierockband te zien is op het festival. Ook voor Twenty One Pilots is het de derde keer op Pukkelpop. Het Amerikaanse duo treedt zondag 18 augustus op. De organisatie maakt woensdag meer acts bekend die aan het affiche van de 34e editie zijn toegevoegd.

Pukkelpop, waar doorgaans ook veel Nederlandse festivalgangers naartoe gaan, vindt dit jaar plaats van 15 tot 18 augustus. De kaartverkoop gaat op een later moment van start.