Lebbis gaat touren met show over Amsterdam

Lebbis Ⓒ Bunker Theaterzaken

Cabaretier Hans Sibbel, die optreedt onder de artiestennaam Lebbis, gaat vier maanden rondtoeren met zijn nieuwe programma Het Amsterdam Verhaal. De komiek zal tussen 6 maart en 22 juni in totaal tien verschillende podia in Amsterdam en omgeving aandoen met zijn programma over de hoofdstad. Buiten de regio zal hij alleen in het Rotterdamse theater Walhalla te zien zijn, maakte impresariaat Bunker Theaterzaken maandag bekend.