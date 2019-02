Voormalig kindster Christina Ricci wil geen beroemde zoon

„Ik vind het een vorm van kindermishandeling om je kind beroemd te willen maken”, zegt de 38-jarige actrice in een interview met de New York Post. Een leven in de schijnwerpers zit er voor haar vierjarige zoon Freddie dan ook voorlopig niet in. „Beroemd zijn is gewoon niet goed voor kinderen. We hebben een miljoen voorbeelden van waarom het niet goed is voor kinderen, ik ga het gewoon niet riskeren.”

Mocht Freddie toch acteur willen worden, dan zal hij even moeten wachten. „Als hij volwassen is en studeert, en hij begrijpt dat het een kunstvorm is, dan mag hij van mij best een acteercarrière proberen na te streven als hij dat zou willen.”