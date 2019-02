Jessica Simpson kan zware zwangerschap aan

De zangeres, die in verwachting is van haar derde kindje, kampte met een zenuwaandoening en kreeg ook bronchitis. Daarnaast had de 38-jarige Jessica last van slapeloosheid en opgezwollen voeten. „Ze doet het geweldig”, reageert Ashlee.

Jessica en haar man Eric Johnson verwachten een meisje. Eerder liet de zangeres weten dat ze van plan is haar tweede dochtertje Birdie te noemen. Ook heeft ze samen met Eric dochter Maxwell Drew en zoontje Ace Knute.