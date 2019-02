Fresku wil niet over gezondheid zoon praten

Wel zegt Fresku dat zijn zoontje Rayaan, die vorig jaar geboren werd, de rest van zijn leven medicijnen moet slikken. „Maar als hij dat doet heeft hij een lang en gelukkig leven.” Met de kleine Rayaan gaat het goed. „Ik heb zo veel om dankbaar voor te zijn.”

Vorig jaar juli vroeg de Eindhovenaar via Instagram zijn volgers te bidden voor de pasgeboren Rayaan. „Mijn zoontje Rayaan Zahir Michael Reymound is aan het vechten en heeft al jullie gebeden nodig. Please doe wat extra smeekbeden voor deze mooie kleine prins.” Later liet de rapper weten dat het een stuk beter ging met hem. „Alle wensen hebben hun werk gedaan.”