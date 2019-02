Jett Rebel weer aan drank en drugs?

De 28-jarige Jelte Tuinstra, zoals Jett Rebel in het echt heet, was aangeschoven om met collega-muzikanten Davina Michelle, André Hazes en Wende Sneijders te praten over de Grammy’s, die afgelopen zondag in Los Angeles werden uitgereikt.

Op Twitter wordt Jett Rebel, die tot ergernis van veel kijkers een zonnebril droeg, verweten ’ongeïnteresseerd’, ’afwezig’ en ’compleet van de wereld’ te zijn. Gebruikers op het sociale medium speculeren er dan ook op los: de popster, die in no time trending werd, zit weer aan de drugs.

„Is er dan niemand die het op kan brengen om die Jett Rebel, die onder invloed aan tafel op een publieke zender verschijnt, kan verwijderen? Stuitend”, schrijft een twitteraar. Een andere kijker zegt: „Jet ging zo lekker zonder drank en drugs... Ik vind het sneu.”

De manager van de muzikant verwijst de aantijgingen lachend naar het rijk der fabelen en laat aan De Telegraaf weten dat Jett nog altijd geen druppel alcohol aanraakt. Datzelfde geldt voor het vermeende drugsgebruik. „Nul komma nul. Al ruim tweeënhalf jaar geen druppel. Het antwoord is: honderd procent ’nee’. Negatief. Hij gebruikt helemaal niets.”

In een interview met Nu.nl bekende de multi-instrumentalist onlangs dat het opnameproces van zijn meest recente album, getiteld 7, moeizamer verliep nu hij nuchter in de studio staat. „Ik dacht weleens: met drugs had ik deze plaat makkelijker opgenomen. Ik werd door drugs geconcentreerder. Nu gingen er steeds een heleboel verschillende verhaallijnen en gedachtestromen in mijn hoofd, en dat kan afleidend zijn wanneer je een partij aan het inspelen bent die helemaal perfect moet zijn.”