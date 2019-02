Nielson grote winnaar Edisons Pop

Nielson, ofwel de 29-jarige Niels Littooij, won in de categorieën Song en Nederlandstalig, met respectievelijk zijn nummer IJskoud en album Diamant. Daarmee hield de Dordtenaar onder meer Guus Meeuwis en Ilse DeLange achter zich.

Die laatste bleef echter niet met lege handen. Sterker nog, de Almelose kreeg een prachtonderscheiding, namelijk de oeuvreprijs. De vakjury was vol lof over de ijzersterke, samenhangende muziek die ze de afgelopen twintig jaar maakte: „Wie daar naar luistert, de teksten op zich laat inwerken, moet vaststellen dat daar waar lichtvoetigheid is, er ook altijd een onderliggende bodem is, een ziel, een gedachte waarin je wordt meegenomen, steeds zo sterk uitgevoerd, dat je op meerdere manieren kan genieten van haar werk.”

In totaal werden er maandagavond twaalf van de oudste muziekprijzen van ons land uitgereikt. De belangrijkste waren voor Douwe Bob (Pop), Wende Snijders (Album) en Davina Michelle, die als Beste Nieuwkomer een „absolute verrijking is van de Nederlandse popmuziek”.

Opvallend was dat Ronnie Flex, vorige maand nog winnaar van de minstens zo prestigieuze Popprijs, het eremetaal bij de hiphoppers aan collega Frenna moest laten. André Hazes kreeg net als twee jaar geleden de Edison Pop in de categorie Hollands.

De overige winnaars waren DeWolff (Rock), San Holo (Dance), My Baby (Alternative) en de rappers Zwarte Hollanders en Ray Fuego, die met Zwart Licht afgelopen jaar de beste Nederlandse videoclip maakten, volgens de jury.