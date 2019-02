Producent Grammy’s reageert op afgekapte Drake

De Canadees nam het beeldje in ontvangst en sprak jonge aspirant-muzikanten en collega’s aan. „Ik wil jullie laten weten dat deze industrie is gebouwd op meningen, niet op feiten. Het is geen basketbal waar je een trofee krijgt als je de meeste wedstrijden hebt gewonnen. Dit is een industrie waarin het soms voorkomt dat mensen niet begrijpen wat een jongen van gemengde afkomst uit Canada te zeggen heeft. Of een toffe Spaanse meid uit New York, of een ’brother’ uit Houston zoals Travis”, waarmee hij verwees naar Travis Scott.

Drake vervolgde dat je als artiest al gewonnen hebt als het publiek je liedjes woord voor woord meezingt. „Als je een held bent in de plaats waar je vandaan komt. Als normale mensen bij regen of sneeuw naar je concerten komen, als ze bereid zijn het geld – waar ze hard voor gewerkt hebben – aan een kaartje uitgeven. Als je dat hebt, dan beloof ik je, dan heb je dit niet nodig, want dan heb je al gewonnen.” Hierna leek de rapper nog niet uitgesproken, maar werd toch het reclameblok gestart.

Volgens de organisatie van de Grammy’s werd de rapper nog wel gevraagd terug te komen op het podium om zijn speech af te maken. „Maar Drake zei dat hij blij was met wat hij had gezegd en dat hij er niets aan had toe te voegen.”