NIELS DESTADSBADER: ’Ik wil naar NEDERLAND!’

Eind dit jaar hoopt Niels Destadsbader drie keer het Antwerpse Sportpaleis uit te verkopen. Voor die tijd hoopt hij ook in ons land te scoren. Ⓒ Koen Bauters

Dertig is hij, en zo heet ook zijn laatste album dat NIELS DESTADSBADER ongekend succes bracht. Hij is als zanger, acteur en presentator Vlaanderens grootste ster van dit moment en stak ook hier zijn voelhorens al voorzichtig uit in tv-shows met GERARD JOLING en NICOLETTE VAN DAM. Nu lijkt het moment aangebroken om Nederland te gaan veroveren. „Al zal ik aan een paar dingetjes wel moeten wennen.”