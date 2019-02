Academy schrapt vier Oscars uit uitzending

Het gaat om de Oscars voor cinematografie, filmmontage, live-action korte film en die voor make-up en haarstyling. In een brief die de Academy of Motion Picture Arts and Sciences maandag deelde met haar leden, geeft de voorzitter van de organisatie aan dat de dankwoorden van de winnaar later in de uitzending worden opgenomen. De uitreiking van de vier Oscars is tijdens de reclameblokken wel te volgen via Oscar.com.

De Academy en de Amerikaanse zender ABC zijn dit jaar vastbesloten de uitzending van de Oscars niet langer dan drie uur te laten duren. Ze hopen daarmee het tij te keren voor de dalende kijkcijfers van de awardshow.