Chris Pratt verdedigt zijn kerk

„Onlangs werd gesuggereerd dat ik bij een kerk hoor die een bepaalde groep mensen haat”, schreef Chris in een Instagram Story over de kerk die ook door Justin Bieber bezocht wordt. „Niets ligt verder van de waarheid.” De acteur zegt dat uit eigen ervaring te weten. „Ondanks wat de bijbel zegt over scheiden, was mijn kerkgemeenschap er altijd voor me toen ik daar doorheen ging, nooit met een oordeel, altijd met steun. Ik heb ze dat ontelbaar vaak zien doen bij anderen, ongeacht hun ras, geloof of gender.”

De Jurassic World-ster liet ook weten: „Mijn geloof is belangrijk voor me, maar de kerk is niet wie ik ben of hoe ik leef. Ik ben geen woordvoerder van welke kerk of groep mensen dan ook. Mijn normen en waarden bepalen wie ik ben. We moeten toewerken naar een wereld met minder haat, niet meer. Ik geloof dat iedereen mag houden van wie hij wil.”

