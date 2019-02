Agressieve reacties op Fergies pleidooi tégen agressie

„Ik stel voor dat je terug onder je steen kruipt”, luidt een van de commentaren. „Houd je erbuiten, vrouw. Yorks moeten zich niet mengen in dit gevecht. Houd je mond”, reageert een ander op de hertogin van York. Ferguson betreurt de negatieve reacties terwijl ze juist wil dat hier tegen gestreden wordt. „De reacties onder een artikel op een nieuwssite over mijn betoog is een open riool geworden”, twittert de Britse. „Ze kunnen niet beter voor me spreken.”

In de brief roept Ferguson technologiebedrijven op harder op te treden tegen online misbruik.„Ik ga bijna nooit ’onder de streep’ op sociale media of nieuwswebsites en lees de commentaren van mensen niet. Neem een kijkje op zo’n website, en je zult buitengewoon beledigende commentaren zien die niet alleen gericht zijn op publieke figuren, maar ook op andere internetgebruikers. Zelfs de meest verschrikkelijke vormen van seksisme, racisme en homofobie zijn aan de orde van de dag.”