Duncan Laurence nieuwe coach The Voice Kids België

„Ik weet hoe spannend het is om auditie te doen en op te treden voor zoveel mensen”, zegt de Arcade-zanger tegen Het Laatste Nieuws. „Ik kan niet wachten om jong talent te helpen bij The Voice Kids en hen te coachen in de eerste stappen van hun carrière.”

Naast Laurence is dus ook het trio van K3 als coach te zien in het programma, waarbij dat voor de Nederlandse K3-nieuwkomer Julia Boschman haar debuut is. Haar collega’s Marthe de Pillecyn en Hanne Verbruggen doen al twee seizoenen mee als coach. Een andere nieuwe coach is Joris van Rossem, beter bekend als de Vlaamse zanger Metejoor.