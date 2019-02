De worsteling van Kim Kardashian met haar uiterlijk

Zo laat ze haar been zien dat onder de uitslag zit. ’Sexy’, schrijft ze er spottend bij. Ook laat ze zien dat ze van alles probeert om ervan af te komen. Een lichtcabine en speciale detox-thee van cranberry’s moeten verlichting brengen. Op de vlekken in haar gezicht heeft ze een kruidenzalf gesmeerd. „Psoriasis is the shit”, schrijft Kim bij de selfie.

Een kruidenzalf moet de uitslag tegengaan. Ⓒ Instagram

Al sinds de diagnose van de huidziekte bij haar werd gesteld in 2010 tijdens Keeping Up with the Kardashians, is de realityster er open over. Maar sinds het eind vorig jaar alleen maar erger leek te worden, heeft ze anderen om advies gevraagd voor goede medicatie.

Ook een lichtbehandeling kan helpen. Ⓒ Instagram

