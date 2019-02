Topchef Yotam Ottolenghi te gast bij Jinek

Topchef Yotam Ottolenghi Ⓒ Hollandse Hoogte

De beroemde Israëlisch-Britse topkok Yotam Ottolenghi is dinsdagavond te gast in de talkshow bij Eva Jinek. Het culinaire fenomeen is voor een kort bezoek in Nederland. De chef wist miljoenen thuiskookfanaten de afgelopen jaren te overtuigen om groenten de hoofdrol te laten spelen in maaltijden.