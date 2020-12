Famke Louise doet mee aan roast van 2020

Gerard en Famke spelen zichzelf in verschillende sketches van de show. Jörgen is bevestigd als de eerste comedian, zo laat Comedy Central weten. De overige deelnemers worden op een later moment bekendgemaakt.

In totaal doen vijf comedians uit Nederland en België mee aan de show. Hun ’roasts’ worden afgewisseld met een serie sketches uitgevoerd door een flink aantal BN’ers. Zij nemen de kijker mee naar hun ’persoonlijke kater’ van 2020.

YouTuber Mert Ugurdiken, beter bekend als Mertabi, presenteert de pre-show waarin het beste van de roasts van de afgelopen jaren langskomt. Daarin stonden onder anderen Gordon en Giel Beelen centraal.