’Walking Dead-rol is droom die werkelijkheid wordt’

De 42-jarige Fogler vertolkt in The Walking Dead de rol van Luke, een immer opgetogen muziekleraar en buitenbeentje. „Hij is een aparte vogel”, zegt Fogler tegen BuzzE. „Wat dat betreft is het gek dat hij het zo lang heeft overleefd. Het is zijn optimisme, denk ik. Zijn goede vibes hebben een groep aangetrokken die bij hem bleef.”

Optimisme is mooi, maar wat heb je eraan in een wereld vol zombies? Veel, meent Fogler. „Hij herinnert ons aan waar we voor leven: kunst en cultuur. Luke representeert hoop. Hoop op vrede, de hoop dat mensen goed met elkaar overweg kunnen. Dat is heel belangrijk in het leven.”

Hannibal Lecter

The Walking Dead is zich in het negende seizoen opnieuw aan het uitvinden. Tweemaal wordt er een sprong in de tijd gemaakt. Eerst anderhalf jaar vooruit, daarna zes jaar. Daarbij komt dat acteur Andrew Lincoln, het gezicht van de serie, afscheid heeft genomen.

Er dient zich bovendien een nieuwe groep figuren aan, die de personages van The Walking Dead flink op de proef stelt: de whisperers. Zij vermommen zich als zombies en beheersen de levende doden als manipulatieve poppenspelers. „Ze jagen me de stuipen op het lijf”, zegt Fogler. „Ze hebben iets van Hannibal Lecter.”

De serie mag zich dan vernieuwen, toch stapt Fogler in bij een al lopend verhaal. „Ik hoopte dat ik goed met iedereen zou kunnen opschieten”, zegt hij daarover. „We hebben geweldige schrijvers en we werden al snel een soort familie.” De druk die bij zo’n grote rol komt kijken, neemt de acteur voor lief. „Dat hoort erbij als je jezelf blootgeeft. Je hoopt altijd dat mensen het leuk vinden.”

Fogler is in ieder geval dolblij met zijn rol. „Het is raar, man. Ik kan het nog steeds amper geloven. Luke is een droom die werkelijkheid wordt.”