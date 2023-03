Emotionele Tom Egbers op tv: ’Ik laat me niet zomaar bij het grofvuil zetten’

Het is voor het eerst dat de sportpresentator van de NOS in de openbaarheid treedt na de publicatie van de Volkskrant over vermeend grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. In het artikel werd Egbers genoemd als een van de medewerkers die zich schuldig zou hebben gemaakt aan pestgedrag. De NOS maakte vrijdagmiddag bekend dat Egbers de komende maanden niet op tv zal verschijnen. De presentator legt zijn werk de komende maanden neer „om zo ruimte te geven om de vragen te beantwoorden die de voorbije periode zijn ontstaan.”

"Verteerd door verdriet"

Voor die eerste vragen maakte hij vrijdagavond al tijd. Allereerst krijgt hij de gelegenheid te vertellen hoe het met hem gaat. „Het gaat niet goed met me. Daar kun je je wel iets bij voorstellen. Je slaapt slecht, niet eigenlijk”, vertelt hij aangedaan aan tafel bij Khalid & Sophie. „Je bent verteerd door het verdriet over wat er nu gebeurt. Maar dat ben ik dus, zo ervaar ik het.”

Hij vervolgt: „Als je afgeschilderd wordt, zoals ik word afgeschilderd. Ik hoop toch dat ik díe man niet ben. Ik durf wel de verzekering te geven dat ik die man niet ben.”

Affaire met stagiaire

Khalid besluit er geen doekjes om te winden en confronteert hem met het verhaal dat hij een affaire heeft gehad met een stagiaire en haar daarna het leven zuur zou hebben gemaakt. „Zij vindt dat kennelijk... Ik moet dan uitleggen wat het was”, begint hij zijn verhaal. „Dat wil ik vooraf laten gaan met de opmerking dat ik 32 jaar getrouwd ben. Ik heb een aantal duistere periodes gehad in die meer dan dertig jaar waarin ik mezelf niet was, ongelukkig was, eenzaamheid voelde. En in die periodes heb ik een aantal buitenechtelijke escapades gehad. Daar heb ik veel verdriet van en heb ik mijn gezin er veel verdriet mee gedaan.”

De presentator legt uit daarvoor therapie te hebben gehad en dat hij die periode als ’gruwelijk’ heeft ervaren. In 2005 ging het opnieuw fout toen er een ’jonge, getalenteerde vrouw’ op de redactie kwam. In zijn herinnering was ze echter geen stagiaire, maar was zij net afgestudeerd. „Ze was goed, leuk en geestig. Ze was een aanvulling op de redactie.”

"We waren dol op elkaar"

Aangezien Tom en de dame vlak bij elkaar woonden, bracht hij haar met regelmaat naar huis en hadden zij leuke gesprekken in de auto. Soms ging hij daarna met haar mee naar binnen. „Op haar verzoek. Dat was ook vanzelfsprekend. Dit was geen seksuele relatie, wij zoenden. Als gelijkgestemden, en dat is leeftijdsloos. We waren dol op elkaar. Wij vonden elkaar erg leuk. Het was zoenen en daarbij bleef het.”

Egbers stelt dat de ’relatie’ zo’n drie jaar heeft geduurd tot er een einde aan kwam. „Ik voelde me niet senang erbij, ik werd verteerd door schuldgevoel ten opzichte van mijn gezin. Dus ik heb het gekapt. Het is klaar, ik wil het niet meer.” De presentator stelt dat zij dat niet kon verteren en alsmaar berichten bleef sturen. Zijn dochter vond vervolgens zijn telefoon en las daarop oude berichten tussen Egbers en de ’leuke, goede, frisse collega’. Ook zijn vrouw Janke ontdekte toen de affaire. Zij schrok zich te pletter.

Pesterijen

Volgens Egbers probeerde de vrouw hem na het beëindigen van de affaire zwart te maken en zou dit een bom onder zijn huwelijk hebben gelegd. Hij stelt dat hij naar de hoofdredactie is gestapt en daar zijn verhaal heeft gedaan. Na urenlange gesprekken kwam hij echter tot de conclusie dat ze er maar gewoon met zijn allen mee om moesten gaan. Hij erkent dat hij haar mogelijk in termen als ’serpent’ en ’as van het kwaad’ heeft omschreven tegenover collega’s op de redactie.

Volgens de Volkskrant zou hij ook met haar in de buurt bewegingen hebben gemaakt waarbij hij deed alsof hij de keel doorsneed. „Dat is niet waar. Ik ben niet iemand die aan doodsbedreigingen doet”, reageert hij boos en volhardend. Ook ontkent hij haar buiten het werk te hebben lastiggevallen. „Kijk, ik heb de relatie beëindigd. Waarom ik zou haar blijven lastigvallen? Ik wilde geen contact meer!”

Hij erkent dat hij de situatie destijds niet goed heeft aangepakt, maar ontkent de aantijgingen dat hij erom bekend zou staan avances te maken naar vrouwen. Wel stelt hij dat de cultuur bij Studio Sport moet veranderen. „Die is niet goed.”

„Het raakt me”, besluit hij. „Ik wil iedereen recht in de ogen kunnen kijken. En ik wil met iedereen in gesprek die zich door mij onveilig heeft gevoeld. Maar ik laat mij niet na vier decennia bij het grofvuil zetten. Dat laat ik niet zomaar gebeuren.”

De NOS wilde vrijdagavond geen reactie geven op het interview van NOS-coryfee Tom Egbers.