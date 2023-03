Tom Egbers: ’Ik hoop toch dat ik díe man niet ben’

Het is voor het eerst dat de sportpresentator van de NOS in het openbaar treedt na de publicatie van de Volkskrant over vermeend grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. In het artikel werd Egbers genoemd als een van de medewerkers die zich schuldig zou hebben gemaakt aan pestgedrag. De NOS maakte vrijdagmiddag bekend dat Egbers de komende maanden niet op tv zal verschijnen. De presentator legt zijn werk de komende maanden neer „om zo ruimte te geven om de vragen te beantwoorden die de voorbije periode zijn ontstaan.”

Verteerd door verdriet

Voor die eerste vragen maakte hij vrijdagavond al tijd. Allereerst krijgt hij de gelegenheid te vertellen hoe het met hem gaat. „Het gaat niet goed met me. Daar kun je je wel iets bij voorstellen. Je slaapt slecht, niet eigenlijk. ”, vertelt hij aangedaan aan tafel bij Khalid & Sophie. „Je bent verteerd door het verdriet over wat er nu gebeurt. Maar dat ben ik dus, zo ervaar ik het.”

Ook op de redactie zijn er volgens de presentator veel verdrietige mensen. „Ik was vorige week donderdag voorlopig voor het laatst op de redactie. En daar zag ik de woede, en die voelde ik, en de frustratie en de mate waarin ze zich niet gehoord en gewaardeerd hebben gezien in de afgelopen tijden.” Met die woede doelt hij op het gegeven dat er nooit iets met de klachten is gedaan, zo verduidelijkt hij.

De afgelopen week is Egbers dan ook nauwelijks op straat geweest uit schaamte. „Als je afgeschilderd wordt, zoals ik wordt ik ben afgeschilderd. Ik hoop toch dat ik díe man niet ben. Ik durf wel de verzekering te geven dat ik die man niet ben. Maar het is heel moeilijk om mensen onder ogen te komen. Dat wil zeggen, je weet wat mensen denken, wat ze kunnen denken. Ik ben vandaag buiten geweest en mensen komen naar me toe en die zeggen lieve dingen!” Op dat moment is hij zichtbaar ontroerd. Met een snik in zijn stem maakt hij duidelijk hoe goed het hem doet dat mensen hem nog wel graag zien.

Affaire met stagiaire

Khalid besluit er geen doekjes om te winden en confronteert hem met het verhaal dat hij een affaire heeft gehad met een stagiaire en haar daarna het leven zuur zou hebben gemaakt. „Zij vindt dat kennelijk... Ik moet dan uitleggen wat het was”, begint hij zijn verhaal. „Dat wil ik vooraf laten gaan met de opmerking dat ik 32 jaar getrouwd ben. Ik heb een aantal duistere periodes gehad in die meer dan dertig jaar waarin ik mezelf niet was, ongelukkig was, eenzaamheid voelde. En in die periodes heb ik een aantal buitenechtelijke escapades gehad. Daar heb ik veel verdriet van en heb ik mijn gezin veel verdriet meegedaan.”

De presentator legt uit daarvoor therapie te hebben gehad en dat hij die periode als ’gruwelijk’heeft gehad. In 2005 ging het opnieuw fout toen er een ’jonge, getalenteerde vrouw’ op de redactie kwam. In zijn herinnering was ze echter geen stagiaire, maar was zij net afgestudeerd. „Ze was goed, leuk en geestig. Ze was een aanvulling op de redactie, we kregen een klik.” Egbers stelt dat iedereen haar leuk vond en dat er een fijne band ontstond. Gezien Tom en de dame vlak bij elkaar woonden, bracht hij op een gegeven moment naar huis en hadden zij leuke gesprekken in de auto. „Ik ga op haar verzoek met haar mee. Dat was ook vanzelfsprekend. Dit was geen seksuele relatie, wij zoenden. Als gelijkgestemden, en dat is leeftijdsloos. We waren dol op elkaar. Wij vonden elkaar erg leuk. Het was zoenen en daarbij bleef het.”

Egbers stelt dat de ’relatie’ zo’n drie jaar heeft geduurd. Hij benadrukt dat er nooit meer is gebeurd dan zoenen.

Ongewenste omgangsvormen

Volgens het artikel in de Volkrant kregen in de afgelopen twintig jaar (oud-)medewerkers en andere betrokkenen te maken met pesterijen, seksisme en buitensluiten bij NOS Sport.

Egbers naam valt veelvuldig in het stuk. Eind 2009 is er een 22-jarige stagiaire die een melding doet bij de hoofdredactie. Ze is benaderd door Egbers, destijds 48, die haar bestookt met sms’jes, mails en belletjes. Te lezen is dat de vrouw, die na haar stage bij NOS Sport blijft werken, uiteindelijk ingaat op zijn verleidingspogingen. Ze zoenen een aantal keer en daar blijft het bij, meldt ze de hoofdredactie. De jonge vrouw zou zijn benaderd door Egbers’ vrouw Janke Dekker voor ongewenste omgangsvormen in onder meer de televisiesector. Ze gaf toe dat er een affaire was, wat leidde tot pesten en intimidaties, schrijft de krant. Hij zou met haar in de buurt bewegingen hebben gemaakt waarbij hij deed alsof hij de keel doorsneed. De hoofdredactie beloofde, zo is te lezen, in gesprek te gaan met Egbers. Er veranderde niets.

Egbers liet in een reactie in het artikel weten ’te betreuren’ wat er destijds is gebeurd. Hij blikt anders terug op de zaken. Volgens het NOS Sport-icoon heeft hij de relatie zelf bij zijn werkgever gemeld, en betreurt deze nu, omdat het verdriet in zijn privéleven veroorzaakte. „Ook het feit dat zij destijds twintiger was en ik veertiger telt voor mij, na al die jaren terugkijkend, zwaar.”

Onderzoek

Woensdag kondigde de NOS aan dat er ook een onderzoek bij NOS Nieuws en NOS Evenementen volgt. Een uitgelekte brief van een medewerker, in handen van GeenStijl, zou volgens de woordvoerder van de NOS „een element” zijn geweest in het uitbreiden van het onderzoek. In de brief schrijft de vrouw dat ze zelf last heeft gehad van „grensoverschrijdend en intimiderend gedrag” bij de NOS.

De hoofdredactie van NOS Sport trad na publicatie van het stuk terug. De hoofdredactie maakte eerder bekend gefaseerd terug te treden, maar dat werd versneld na nog meer berichten over grensoverschrijdend gedrag dat niet werd aangepakt.

Meldpunt Mores, waarvan Tom Egbers’ vrouw Janke Dekker tot voor kort voorzitter was, is tot op heden onbereikbaar voor commentaar.