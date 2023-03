Tom Egbers vrijdag aan tafel bij Khalid & Sophie

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Tom Egbers is vrijdagavond te gast in de talkshow Khalid & Sophie op NPO 1. Het is voor het eerst dat de sportpresentator van de NOS in het openbaar treedt na de publicatie van de Volkskrant over vermeend grensoverschrijdend gedrag op de redactie van NOS Sport. In het artikel werd Egbers genoemd als een van de medewerkers die zich schuldig zou hebben gemaakt aan pestgedrag.