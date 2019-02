Leonardo DiCaprio in zee met Disney

De acteur liep al een tijdje met het verhaal onder zijn arm waarvan hij de rechten in 2009 kocht. In eerste instantie was hij van plan er een film van te maken waarin hij zelf seriemoordenaar Holmes zou spelen. Toch bleef het idee jarenlang op de plank liggen.

Pas in 2015 kwamen de plannen in een stroomversnelling met het aantrekken van Martin Scorsese. DiCaprio boekte in het verleden al succes met de vermaarde regisseur in klassiekers als Goodfellas en The wolf of Wall Street. De twee hernieuwen nu hun samenwerking.

Verdere details, zoals het productiebudget, zijn niet bekendgemaakt. Wel zullen fans van DiCaprio licht teleurgesteld zijn: de acteur heeft het plan laten varen om in de huid van de seriemoordenaar te klimmen. Hij zal daardoor alleen als producent aan de serie verbonden zijn.