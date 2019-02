Lucille Werner zoekt minister Gehandicaptenzaken

Deze bewindspersoon komt, als het aan de omroep ligt, aan het hoofd te staan van een nieuw op te richten ministerie dat de belangen behartigt van bijna 2 miljoen Nederlanders met een beperking. Mensen die minder kans hebben op een baan, minder goed onderwijs kunnen genieten en minder sociale contacten hebben. „Het is tijd om dat te veranderen”, kondigt KRO-NCRV aan. Na verkozen te worden staat de minister een jaar lang aan het hoofd van het ministerie: een online platform waar de activiteiten van de minister gevolgd worden.

Iedereen kan solliciteren op de functie van minister. Na de lancering van de vacature volgt een auditiedag. Na afloop van deze dag blijven er uiteindelijk vijf kandidaat-ministers over die het tegen elkaar gaan opnemen tijdens de liveshow op 24 mei op NPO 1.

Lucille Werner: „Ik vind het geweldig dat KRO-NCRV zich sterk maakt voor mensen met een handicap. We hebben het hier over een groep van bijna 2 miljoen mensen. Daarom kiezen we voor het eerst in de geschiedenis een minister van Gehandicaptenzaken in de hoop dat dit ministerie straks, net als in het buitenland, ook bestaat in politiek Den Haag. Voor nu gaan we de eerste aanzet geven. Onpartijdig en ongekleurd, in de hoop een rol te kunnen spelen in de levens van velen met een handicap.”

Peter Kuipers, waarnemend voorzitter van de omroep: „Als KRO-NCRV willen we mensen dichter bij elkaar brengen. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat deze minister er nog niet is.”