Pip Blom feliciteert Davina Michelle met Edison

„Muziek is geen sportwedstrijd. We weten het. Maar als je genomineerd bent voor een award, wil je toch winnen? Nou, deze keer hebben we verloren. We waren genomineerd voor een New Talent Edison Award in Nederland en we hebben niet gewonnen. Grrrrrrrrrrrr. Gefeliciteerd Davina Michelle voor het winnen in onze categorie! Haar track Het duurt te lang was nummer 1 in alle Nederlandse singles charts, dus we hebben nog een lange weg te gaan ;-) Maar, we hadden een surrealistische avond, dat is zeker! Het was leuk!” schrijft ze in haar nieuwsbrief.

Blom hoeft echter niet bij de pakken neer te gaan zitten. In Groot Brittannië, waar ook haar platenlabel zit, geeft ze komende zomer liefst twintig concerten. Ze is met haar band de komende weken ook drie keer in Nederland te zien. Ze speelt 21 februari in Rotown Rotterdam, twee dagen later in Ekko Utrecht en de 28e in Luxor in Arnhem.