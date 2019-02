Veel extra voorstellingen voor musical Evita

Dat heeft producent De Graaf & Cornelissen Entertainment dinsdag bekendgemaakt. „Nog voor de première waren er al vijftigduizend kaarten verkocht en nu verkopen we per maand ruim twaalfduizend kaarten”, meldt Hans Cornelissen trots. Vanwege het grote animo voor de musical, zijn er tot eind april in talloze steden extra voorstellingen bijgeboekt.

Evita van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice vertelt over het leven van Evita Duarte. Zij werd in de jaren veertig van de vorige eeuw aan de zijde van haar man, kolonel Juan Peron, de first lady van Argentinië. Zij was mateloos populair maar overleed op jonge leeftijd. De musical bevat onder meer het wereldberoemde nummer Don’t cry for me Argentina.

De titelrol wordt, net als tien jaar geleden, gespeeld door Brigitte Heitzer. Zij en de mannelijke hoofdrolspeler, Rene van Kooten, wonnen eind januari allebei een Musical Award voor hun vertolkingen. Heitzer won ruim tien jaar geleden het programma Op Zoek Naar Evita, wat haar grote doorbraak in de theaterwereld betekende.

De actrice stelde bij de aankondiging van de nieuwe versie nog lang niet klaar te zijn met de rol. „Er is zoveel van die vrouw te ontdekken en ze is op zoveel verschillende manieren te benaderen en te spelen”, aldus Heitzer. „Vorige keer was ik tien jaar jonger. Ik heb inmiddels meer in mijn rugzak kunnen stoppen en meer levenservaring en wat meer kunde in het vak. Het is niet allemaal meer zo nieuw. Dus ik ben wat gewapender, wat rustiger.” Critici beaamden dit in hun recensies.