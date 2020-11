Eindeloos veilig vermaak

De Cameretten-winnaar van vorig jaar: Remy Evers. Ⓒ Foto Jaap Reedijk

Het houdt nog niet over, het aanbod aan uitstapjes. Een museum kan, een kunstroute ook. Maar het aantal toegestane bezoekers in de bioscoop of het theater is klein. Lukt reserveren niet meer? Dan zijn we ook dit weekeinde aangewezen op online vermaak. Veilig - al dan niet live - vanaf de bank. Het aanbod is eindeloos!