Cardi B van Instagram af om ’shit’ na Grammywinst

Eerder op de dag reageerde de rapper op commentaar op haar Grammywinst op zondag, toen ze geschiedenis schreef door als eerste solo-artiest de award te winnen voor beste rapalbum. „Ik krijg vandaag een hoop shit over me heen, en ik zag gisteravond ook al allerlei onzin. Ik ben het zat. Ik heb hard gewerkt voor mijn album.”

Cardi B herinnerde haar volgers eraan dat het jaar ervoor juist veel mensen het voor haar opnamen. „Ik weet nog toen ik vorig jaar niet won voor Bodak Yellow, iedereen riep dat ik bestolen was. En dit jaar is het opeens een probleem?”

Blijkbaar haalde de kritiek bij de muzikante nare herinneringen naar boven uit de tijd dat ze probeerde haar zwangerschap privé te houden. „Iedereen viel me lastig. Iedereen zei dat het niet zou lukken. Dat ze wisten dat ik zwanger was en dat mijn carrière daardoor over zou zijn. Die shit ging tussen mijn oren zitten toen ik aan de plaat werkte.”

Niet lang na het plaatsen verwijderde Cardi de video, maar blijkbaar besloot ze later dat het helemaal eventjes gedaan was met haar Instagram. Vooralsnog is haar Twitter-account wel nog in de lucht.