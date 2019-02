Filmproject Bryan Singer in koelkast

Producent Millennium Films kondigde in september aan dat het Singer als regisseur had aangetrokken voor Red Sonja, over het gelijknamige personage dat uit de Conan the Barbarian-comics komt. Singer is in de afgelopen vijf jaar al meerdere keren beschuldigd van misbruik van minderjarige jongens of pogingen daartoe. Vorige maand publiceerde The Atlantic een verhaal waarin nog eens vier mannen stellen dat Singer zich aan hen heeft vergrepen toen ze minderjarig waren.

Na die laatste beschuldigingen liet Millennium Films weten nog altijd achter Singer te staan. „Ik weet het verschil tussen fake news en realiteit. Ik voel me heel goed bij deze beslissing. In Amerika zijn mensen onschuldig tot het tegendeel bewezen is”, liet de ceo toen weten.

The Hollywood Reporter meldt maandag echter dat het project van de releaselijst van Millennium is verdwenen. De film, die een budget van tussen de 70 en 80 miljoen dollar zou hebben, wordt ook niet rondgeshopt op het filmfestival in Berlijn. Singer zou echter nog steeds niet ontslagen zijn als regisseur.

Bekijk ook: GLAAD haalt Bohemian Rhapsody van awardlijst