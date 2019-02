Jussie Smollett geeft politie telefoongegevens

De politie gaf eerder al aan dat de acteur had geweigerd zijn telefoon af te geven voor het onderzoek naar zijn mishandeling eind vorige maand. Een woordvoerder van het korps verklaarde maandag: „Meestal als we mensen om hun telefoongegevens vragen, geven ze ons gewoon hun mobiel.”

Volgens de New York Post wilde de politie de gegevens van Jussie vooral hebben om zijn verklaring te checken dat hij met zijn manager aan de telefoon was toen hij werd aangevallen. De Empire-acteur zou zijn mobiel niet hebben willen afgeven, omdat hij geen uren zonder zijn mobiel kon.

De politie benadrukt maandag in een verklaring dat Smollett het slachtoffer is in de zaak, en dat hij heeft meegewerkt met de politie door verschillende verklaringen af te geven. „Het politieteam heeft ons meermaals laten weten dat ze Jussie’s verklaring over wat er die avond is gebeurd consistent en geloofwaardig vinden.”

Bekijk ook: Mishandelde Jussie Smollett terug op set Empire