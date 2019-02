Katy Perry haalt ’Blackface-schoen’ uit handel

Ze excuseerde zich in een statement voor de ontstane situatie: „De schoenen, die werden gemaakt in negen kleuren, waren onderdeel van een collectie, bedoeld als eerbetoon aan moderne kunst en surrealisme. Ik was bedroefd toen ik hoorde dat de schoenen werden vergeleken met blackface. Onze intenties waren niet om iemand dan ook pijn te berokkenen. We hebben ze onmiddellijk uit de handel genomen.”

Het is niet het eerste modeverschijnsel dat ’blackface’ wordt toegedicht. Vorige week haalde Gucci een zwarte wollen trui uit de damescollectie na een stortvloed aan klachten. Veel mensen vonden ook dat ontwerp erg lijken op blackface.