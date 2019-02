George Clooney bezorgd om Meghan: ’We weten hoe het Diana verging’

Clooney, een goede vriend van prins Harry en Meghan, was samen met zijn echtgenote Amal aanwezig bij het koninklijk huwelijk vorig jaar. Tijdens de bijeenkomst zei hij: „Van de hertogin van Sussex wordt al net zo’n vijandsbeeld geschapen als Diana destijds. Ze wordt overal achtervolgd, het lijkt erop dat de geschiedenis zich herhaalt. En we weten hoe het met Diana is afgelopen”, zei Clooney.

De uitspraken van Clooney komen kort nadat een krant delen uit een persoonlijke brief publiceerde van de zwangere Meghan aan haar vader Thomas Markle. Vader, die de brief lekte, en dochter hebben geen goede verstandhouding met elkaar.

In de brief vroeg Meghan haar vader haar privacy te respecteren en geen zaken meer over zijn dochter naar buiten te brengen. Thomas was teleurgesteld omdat hij een gebaar van toenadering van zijn dochter verwachtte.

