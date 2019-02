Lin-Manuel Miranda in Brooklyn Nine-Nine

Lin-Manuel is een grote fan van de serie. Toen Brooklyn Nine-Nine vorig jaar van de buis werd gehaald, protesteerde hij op Twitter. „Breng Brooklyn Nine-Nine terug. Ik kijk maar naar vier dingen. Dit is één van die dingen.” Gelukkig voor de acteur en andere liefhebbers werd de serie inderdaad gered: zender NBC nam de comedy over van concurrent Fox.

De componist was niet de enige ster die het voor Brooklyn Nine-Nine opnam nadat de serie van de buis werd gehaald. Ook Mark Hamill, Sean Astin en Patton Oswalt riepen op social media op tot een redding van de show. Nadat de serie een nieuwe leven had gekregen, vroeg Entertainment Weekly showrunner Dan Goor of de beroemde fans zouden opduiken in de nieuwe afleveringen van de show. Die gaf daarop al aan dat hij inderdaad ging proberen de supporters een gastrol te geven.