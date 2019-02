Broer Gordon moet rust houden na spoedoperatie

Hij vertelt hoe hij zijn zoontje James naar bed bracht toen hij ineens ’heftige pijn in mijn linkerschouder en arm kreeg’. „Dacht eerst spierpijn, maar werd zo heftig dat ik wel begreep dat ik 112 moest bellen.” Nog geen half uur later lag Johny Heuckeroth op de operatietafel en werden er twee stents ingebracht. Stents zorgen ervoor dat de kransslagader open blijft.

Johny is de schrik nog maar amper te boven. „Hoe is het mogelijk allemaal. Ben ook geen moment ziek, zwak of misselijk geweest. Ik mag 6 weken niks meer doen. Hoe dan?” Toch beschikt hij, net als broer Gordon, over de nodige humor. Hij vervolgt dan ook met een lach: „Feestje wordt dus opgeschoven naar volgende maand. Erg jammer, maar is niet anders.”