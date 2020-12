Trouwen André en Monique op DEZE dag in 2021?

André’s aanzoek, ruim twee weken geleden, was al enorm romantisch en dat willen hij en zijn Monique straks bij hun huwelijk minstens evenaren. Kiezen zij voor de bruiloft een symbolische datum? Ⓒ Robin Utrecht

Met zijn MONIQUE is ANDRÉ HAZES de feestdagen doorgekomen tussen karton, tijdschriften en een Pritt-stift. De twee zijn zogenoemde ’moodboards’ aan het maken waarin de kleuren, sfeer en locaties van hun voorgenomen huwelijk te zien zijn. Na het romantische aanzoek van André in het feeëriek verlichte Wereldmuseum in Rotterdam zit alleen corona de twee nog in de weg...