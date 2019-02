Grammy’s stimuleren verkoop

Volgens Billboard deed alle muziek die zondag tijdens de ceremonie te horen was het maandag erg goed in de verkoop. De nummers werden bij elkaar 71.000 keer gedownload, tegenover 12.000 keer per dag voor de Grammy’s.

Voor Shallow, het duet uit de film A Star Is Born dat zondag twee awards won, steeg de verkoop maandag 229 procent, naar 14.000 downloads. Kacey’s plaat Golden Hour, dat de Grammy voor beste album en die voor beste country-album won, werd zes keer zoveel verkocht als de dag voor de awardshow.