Docu over smaadzaak Amber Heard en Johnny Depp in de maak

De nieuwe documentaire volgt de zaak die Depp tegen Heard heeft aangespannen wegens smaad. De acteur stapte naar de rechter vanwege een ingezonden stuk dat Heard schreef voor de Washington Post, waarin ze zegt een overlever te zijn van huiselijk geweld. Howel ze nooit een naam heeft genoemd, was het volgens Depp duidelijk dat ze het over hem had. Hij ontkent Heard te hebben mishandeld en stelt dat juist zij gewelddadig was tijdens hun huwelijk. De acteur zegt filmrollen te zijn misgelopen en eist een schadevergoeding van 50 miljoen dollar. Heard is daarop ook een rechtszaak tegen hem gestart.

In de documentaire wordt gesproken met juridische experts, vrienden en familieleden van de twee. De ene aflevering wordt verteld vanuit het perspectief van Depp, de andere vanuit Heard.

De eerste documentaire, die afgelopen najaar online kwam, ging onder meer over de zaak die de acteur had aangespannen tegen The Sun. De Pirates of the Caribbean-ster klaagde de Britse tabloid aan, omdat die krant over de aantijgingen van Heard schreef en hem daarbij een ’wife beater’ noemde. De rechter oordeelde echter dat er geen sprake was van smaad, omdat de acteur niet had bewezen dat hij zijn ex niet had mishandeld.

De huidige smaadzaak begon 11 april in Fairfax County in Virginia. De jury is nog in beraad over een uitspraak.