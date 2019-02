Strikt Privé

Eerst was er de commotie om een publicatie in People. In dat Amerikaanse blad nam een groep vriendinnen het zó opzichtig voor haar op, dat het niet anders kan of zij móet daar wel toestemming voor hebben gegeven. Zo’n actie doet denken aan PRINSES DIANA die geregeld intimi inzette voor het oppoetsen van haar imago!

Onder andere deden de vriendinnen uit de doeken wat is voorgevallen tussen Meghan en haar vader. Diens reactie kon natuurlijk niet uitblijven, maar was nog verwoestender dan iemand voor mogelijk had gehouden: papa publiceerde de complete brief die zij hem stuurde en voorzag die in Britse media van zijn commentaar.

Inmiddels lijkt de kwestie Buckingham Palace weer boven het hoofd te groeien, nu de familievete telkens nieuwe dieptepunten beleeft en haar aanzien schaadt. Wonderlijk, hoe daar de turbulente tijden met Diana herleven en het hof niets geleerd lijkt te hebben van de lessen van 25 jaar geleden...