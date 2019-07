Speciale pop-up voor 25-jarig jubileum Friends

Ⓒ EPA

De Amerikaanse comedyserie Friends viert komende herfst haar 25-jarig jubileum. Als feestje hebben Warner Bros. en Superfly een pop-up experience in New York opgezet, meldt The Hollywood Reporter. „De première was bijna een kwart eeuw geleden, maar de serie trekt nog steeds fans van alle leeftijden”, zei Peter van Roden van Warner Bros.